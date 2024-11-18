Новая система уведомлений об отключении света: какие города перешли и что изменилось
Россия продолжает атаковать украинскую критическую инфраструктуру, поэтому энергетики решили кое-что изменить. 24 Канал расскажет, какие новации ввели.
К слову, в Минэнерго обратились к украинцам с просьбой не разглашать информацию об энергетике. Министерство предоставляет минимально необходимую информацию, а граждане, в свою очередь, не должны выкладывать фото и видео попаданий, не указывать, какой объект поврежден, не обсуждать состояние объектов и тому подобное. Это касается также СМИ и телеграм-каналов.
Смотрите также Непогода на подходе: снегопады и штормовой ветер накроют Украину в ближайшие дни
Светло-серые зоны исчезли, а график теперь – на день
Ранее жители Киева и Днепра четко знали: существуют три зоны. Темно-серая – это время, когда света точно нет, светло-серая – когда отключения света возможны и белая зона, когда свет гарантированно есть. Если в светло-серой зоне отсутствовал свет, то это было действие графика.
Еще вчера, 17 ноября, графики в Киеве выглядели так / Скриншот 24 Канала
Теперь ввели изменения.
Как сообщили в ДТЭК Днепровские электросети, систему уведомлений о стабилизационных отключениях обновили. Теперь украинцы смогут точнее планировать свой день.
Вам будет доступен новый вид графика – дневной график. Это актуальная информация об отключении на следующие сутки. В нем нет светло-серых зон. Вы сможете четко ориентироваться, когда будет свет, а когда нет. График обновляется ежедневно, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго,
– написали там.
А СЕО Yasno Сергей Коваленко добавил: график будет именно фактических отключений по адресу.
"Готовясь к таким сценариям, ОСР (операторы системы распределения – 24 Канал) сформировали графики фактических отключений, а мы – сервис для их отображения. То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе / по конкретному адресу не будет", – объяснил он.
Но если Укрэнерго скорректирует объемы отключений, Yasno также изменит графики.
"О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", – заверил Коваленко.
Где найти новые графики
Для Днепра актуальны чатботы в вайбере, телеграме и на сайте ДТЭК Днепровские электросети. Однако из-за большой нагрузки сайт может плохо работать.
Для Киева также работают чатботы в вайбере, телеграме и сайт ДТЭК Киевские электросети.
Как это работает
Киевляне могут ввести свой адрес на сайте Yasno. Там будет указано, когда именно не будет света.
Еще более простой вид новый график имеет в приложении Yasno.
Киевлян информируют о наличии и отсутствии света / Скриншот 24 Канала
Также есть приложение "Киев цифровой", в котором указано, действуют ли графики, и можно посмотреть график ДТЭК.
В "Киеве цифровом" также нет светло-серых зон / Скриншоты 24 Канала
Берегите свет – и в домах, и внутри себя!