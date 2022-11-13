Где в Украине не будет света: графики отключений на 13 ноября

13 ноября света не будет в трех регионах страны. Речь идет о центральных, северных и восточных областях.

В общем, без электричества останутся 8 регионов Украины. Подробнее о графиках отключений читайте в материале 24 канала.

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Будут ли выключать свет на Киевщине и Львовщине

В Киевских региональных электросетях сообщили, что 13 ноября будут применены стабилизационные отключения, согласно графику на сайте .

Выключить свет могут на четыре часа в течение суток.

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Во Львовской области в течение 13 ноября веерных отключений света не будет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что специалисты продолжают круглосуточно работать, чтобы стабильно функционировала вся система. Чиновник призвал людей экономить электричество.

Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов.

В каких областях не будет света

По данным Укрэнерго, 13 ноября свет в течение суток будет выключаться в Киеве, а также в:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

а также в Донецкой областях.

Время отключения по определенному адресу можно просмотреть по ссылке:

В Укрэнерго предупредили, что в других областях отключения не планируют. Не сообщили также о возможных экстренных отключениях света.

Как работает украинская электросеть

Из-за ударов России почти 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены . Чтобы ее восстановить, энергетикам требуется время и оборудование. Также людей призывают экономить.

Уже с 11 октября Украина перестала экспортировать электроэнергию европейскими партнерами. На этот шаг в Министерстве энергетики пошли, чтобы стабилизировать нашу электросистему.

Кроме этого, после деоккупации Херсона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что энергосистема города полностью уничтожена . В Херсоне света нет совсем. Пока неизвестно, сколько времени его будут восстанавливать, однако работы уже начали .

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