Где в Украине не будет света: графики отключений на 13 ноября

13 ноября 2022 , 08:54
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13 ноября света не будет в трех регионах страны. Речь идет о центральных, северных и восточных областях.

В общем, без электричества останутся 8 регионов Украины. Подробнее о графиках отключений читайте в материале 24 канала.

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Будут ли выключать свет на Киевщине и Львовщине

В Киевских региональных электросетях сообщили, что 13 ноября будут применены стабилизационные отключения, согласно графику на сайте .

Выключить свет могут на четыре часа в течение суток.

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Во Львовской области в течение 13 ноября веерных отключений света не будет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что специалисты продолжают круглосуточно работать, чтобы стабильно функционировала вся система. Чиновник призвал людей экономить электричество.

Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов.

В каких областях не будет света

По данным Укрэнерго, 13 ноября свет в течение суток будет выключаться в Киеве, а также в:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • а также в Донецкой областях.

Время отключения по определенному адресу можно просмотреть по ссылке:

В Укрэнерго предупредили, что в других областях отключения не планируют. Не сообщили также о возможных экстренных отключениях света.

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Автор: Діана Квасневська