Где в Украине не будет света: графики отключений на 14 ноября
Источник:Укрэнерго
В нашей стране до сих пор нестабильна ситуация в энергосистеме, поэтому применяются графики плановых отключений. 14 ноября планируется, что свет будут выключаться в 8 областях.
Уже традиционно ограничения электроснабжения будут касаться жителей Севера, Востока и Центра нашей страны. В восьми регионах будут применять графики отключений света сегодня, 14 ноября, с 00:00 до 24:00.
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Где будут плановые отключения
Важно, что пока энергетики не сообщали об авариях на подстанциях или в энергосетях – свет будут отключать исключительно по графикам в таких областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Донецкой.
Важно, что в других регионах Украины отключения не планируются. В частности, в Укрэнерго отметили, что в Хмельницкой области не будут применять почасовые отключения электроэнергии.
Где найти графики отключения света
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО " ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ "
- ДТЭК Киевские энергосети
Почему выключают свет и что следует делать
Российские оккупанты повредили значительную часть энергосистемы нашей страны, поэтому, собственно, ограничивают потребление электроэнергии в определенных регионах.
Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло,
– написали в Укрэнерго.
Там призывали сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.
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Однако следует готовиться к аварийным ситуациям на электрических подстанциях и в энергосетях. Неизвестно, что придет в голову оккупантам – поэтому следует быть готовыми к внезапному отключению света где угодно и в любое время.
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Напомним , в Укрэнерго сообщали, что на прошлой неделе российские захватчики повредили один из ключевых объектов энергосистемы. Следствием этого является дефицит электроэнергии в Киеве и Центре нашего государства.
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