Девятый энергоблок подключили: как изменится ситуация со светом

Россияне продолжают сознательно целить энергетическую инфраструктуру Украины. Наши энергетики демонстрируют невероятную скорость обновления, чем поражают весь мир.

Об этом в эфире 24 канала сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он сказал, что в Украине подключили 9 энергоблок, а значит, света станет больше.

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Как отметил Белявский, одной из причин ограничений в электроснабжении является дефицит электроэнергии, зависящий от объема мощности выработки. Поэтому благодаря Министерству энергетики Украины и всем специалистам теперь в энергетическом балансе на один гигаватт стало больше.

"Впрочем, следует понимать, что те ограничения, которые сейчас есть, это следствие террористических атак России на объекты энергосистемы Украины", – добавил Белявский.

Европа передаст led-лампы

Европейская комиссия объявила о передаче 30 миллионов led-ламп для украинских потребителей.

По личным расчетам Белявского, если на каждое домохозяйство в Украине, которых около 14 миллионов 900 тысяч, придется по две такие лампы, это позволит сохранить в общей сложности один гигаватт электроэнергии. Это равно мощности одного атомного энергоблока.

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Скорость обновления

Белявский отметил и феноменальную скорость восстановления украинской энергетики специалистами. Через две недели после разрушений вступил в строй энергоблок. Для мировой практики такие термины вызывают восхищение, однако стали нормой для работы наших энергетиков. И это должен понимать каждый украинец.

В целом до 2022 года инцидент с выведением или аварийным отключением атомных энергоблоков от энергосистемы в любой стране считался инцидентом красного уровня опасности.

– сообщил специалист.

Однако это стало реалиями нашей жизни, спровоцированными российской агрессией. По словам Белявского, реанимирование и подключение самого мощного в Европе энергоблока через две недели – невероятный результат.

С другой стороны, отметил спикер, это ситуация ядерной опасности, созданной российской армией. Она сознательно обстреляла станции, отвечающие за подключение атомных энергоблоков с распределительными сетями.

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