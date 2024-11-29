Важные 4 фактора: при каких условиях украинцам не избежать отключений света зимой

Слово "блэкаут" украинцы могут убрать из своего лексикона, потому что энергетическая система Украины, несмотря на все проблемы, способна восстанавливаться. После каждого сбоя ее функционирования энергетики будут возобновлять ее работу. Прогноз на этот зимний период довольно оптимистичный.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, озвучив, что вероятность отключений света в течение большей части отопительного периода хотя и существует, но невысокая. Графики почасовых отключений будут только в случае низкой температуры воздуха или после массированной атаки. Таких в зимний период, по мнению эксперта, может быть от 2-х и более. Отключений света, которые будут длиться в течение недели или более – не будет.

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Первый фактор – массированность российских обстрелов

Эксперт по энергетическим вопросам выделил несколько факторов, от которых будет зависеть будут ли в Украине выключать электроэнергию. Один из таких заключается в количестве примененных врагом ракет по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

В этом случае ситуация будет зависеть от способности ВСУ активно противодействовать этим атакам и способности энергетических компаний противодействовать пассивно: вводить превентивные отключения света, планировать уменьшение мощности на атомных энергоблоках, устанавливать защиту на энергообъектах.

После каждого вражеского удара будут аварийные отключения, продолжительность ремонтных работ после массированной атаки составит от 1 до 2 недель,

– отметил Рябцев.

Второй фактор – температура наружного воздуха

Чем ниже температура воздуха, тем больше вероятность введения графиков почасовых отключений электроэнергии.

Графики в этой ситуации станут почти неотвратимыми, если температура будет держаться ниже "минус" 10 градусов. При таких условиях отключение света будет по 4/8 часов,

– спрогнозировал Рябцев.

Третий фактор – непогода

Неблагоприятные погодные условия, в частности метель, налипание мокрого снега, обледенение могут привести к выводу из строя оборудования.

Поэтому будут локальные аварийные отключения света в тех регионах, которые пострадали от непогоды. Обычно такие отключения длятся не более 2 суток,

– пояснил Рябцев.

Четвертый фактор – неудовлетворительное состояние оборудования

Высокий уровень изношенности энергетического оборудования может также стать причиной отключения света в Украине.

Комбинация первых 3-х факторов может привести к выводу оборудования из строя. Для его замены нужно будет время,

– отметил Рябцев.

По словам эксперта, в таком случае будут возможны отключения света в определенных областях, где произойдет авария. Продолжительность периода отсутствия электроснабжения будет зависеть от того, насколько существенной будет поломка на энергообъекте.