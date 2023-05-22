"Освобождение" Козинки и вход в Грайворон: Deepstate обновил карту Белгородской области
В Белгородской и Брянской области России понедельник, 22 мая, оказался неспокойным днем. Российские добровольцы начали освобождение российских территорий из-под гнета кремлевского режима Владимира Путина.
С утра из России поступают интересные новости от добровольцев, пишет 24 Канал. Сначала бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что пересекли границу России и призвали россиян не сопротивляться, ведь они не враги для них.
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"Русский добровольческий корпус" освобождает Белгородскую область
Из Брянской и Белгородской области начали поступать фотографии и видео с якобы пожаром на пограничном пункте Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
Теперь же в легионе "Свобода России" сообщили, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" якобы полностью освободили Козинку Белгородской области. В населенный пункт Грайворон якобы зашли передовые отряды.
Также в легионе "Свобода России" отметили, что добровольцы продвигаются дальше и обещают, что Россия будет свободной.
Изменения на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. В частности, небольшая часть Белгородской области стала серой.
Карта Белгородской области частично стала серой / Скриншот DeepState
Отметим, что населенные пункты Козинка и Грайворон располагаются недалеко от границы Украины и России, в том числе вблизи Сумской области.
Как Россия реагирует на события в Белгородской и Брянской области
- На появившихся в сети первых роликах было видно, как бойцы "Русского добровольческого корпуса" якобы стоят перед табличками, на которых видны названия российских населенных пунктов Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.
- Кроме того, утром 22 мая сообщалось о звуках "хлопка" в Грайворонском районе Белгородской области. Также в селе Головчино вспыхнул пожар якобы после "атаки" БПЛА.
- Власти Белгородской области на фоне указанных событий провели срочное совещание. Во время заседания чиновники заговорили о "тревожных известиях" из воинской части в регионе.
- Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского района якобы зашла "украинская" диверсионно-разведывательная группа.
- По его словам, российские военные вместе с пограничной службой, росгвардией и ФСБ "принимают необходимые меры по ликвидации противника".
- Также Гладков заявил о якобы обстреле села Глотово, в результате чего в больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.