"Освобождение" Козинки и вход в Грайворон: Deepstate обновил карту Белгородской области

В Белгородской и Брянской области России понедельник, 22 мая, оказался неспокойным днем. Российские добровольцы начали освобождение российских территорий из-под гнета кремлевского режима Владимира Путина.

С утра из России поступают интересные новости от добровольцев, пишет 24 Канал. Сначала бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что пересекли границу России и призвали россиян не сопротивляться, ведь они не враги для них.

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"Русский добровольческий корпус" освобождает Белгородскую область

Из Брянской и Белгородской области начали поступать фотографии и видео с якобы пожаром на пограничном пункте Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Теперь же в легионе "Свобода России" сообщили, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" якобы полностью освободили Козинку Белгородской области. В населенный пункт Грайворон якобы зашли передовые отряды.

Также в легионе "Свобода России" отметили, что добровольцы продвигаются дальше и обещают, что Россия будет свободной.

Изменения на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. В частности, небольшая часть Белгородской области стала серой.



Карта Белгородской области частично стала серой / Скриншот DeepState

Отметим, что населенные пункты Козинка и Грайворон располагаются недалеко от границы Украины и России, в том числе вблизи Сумской области.

Как Россия реагирует на события в Белгородской и Брянской области