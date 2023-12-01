Должно были сделать еще в начале войны, – американский политолог о закрытии границ с Россией

Финляндия закрыла границу с Россией на две недели, что является правильным решением. Всем соседним страны из Европы нужно было б сделать то же самое еще с самого начала вторжения на весь период войны.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог, эксперт по геополитическим вопросам Рамиз Юнус, отметив, что границы с Россией нужно было уже давно закрывать.

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России выгодно, чтобы границы были открыты. Ведь тогда они могут создавать разные гибридные угрозы в соседних странах.

Страны Запада, которые ввели санкции против России, должны закрыть границы с ней еще давно. Если бы они были закрыты, то санкции работали бы более эффективно. Если граница открыта, то Россия может влиять гибридно. К примеру, беженцами, как это было из Беларуси,

– сказал Юнус.

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Стратегия Запада была ошибочной

Как отметил Юнус, Запад избрал неправильную стратегию по отношению к России еще несколько десятков лет назад. Там согласились работать с ней и помогать ей. И не обращали внимания на откровенные ошибки и неправильные решения.

Напомню, как Запад работал с Ельциным, сдавшим власть спецслужбам, а затем с Путиным до 2007 года. Там закрыли глаза на чеченские войны, взрывы домов, обстрел здания правительства в 1993 году, коррупцию, олигархию. К чему это привело? Сегодня бомбы на ваши головы падают. А мир не знает, что делать. Не нужно изобретать велосипед. Рейган и Тэтчер прекрасно показали свое время, как нужно делать,

– сказал Юнус.

Украине важно продвигать свои интересы на всех возможных международных площадках. Другие государства не должны забывать, что здесь идет война, которую развязала Россия.

Закрытие границ с Россией: коротко