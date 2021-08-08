На границе Беларуси и Литвы слышали выстрелы: Минск говорит о плановых учениях

Литовские пограничники заявили о выстрелах с территории Беларуси ночью на 8 августа. Белорусская сторона сначала никак это не комментировала, а впоследствии пояснила, что якобы проводит плановые учения.

С территории белорусской границы раздавались выстрелы

На границе дежурят усиленные отряды литовских пограничников и военнослужащих. Служба проходит спокойно, серьезных инцидентов не зафиксировали.

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В светлое время суток пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов со смежной стороны. Когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты,

– говорится в сообщении.

Литовские пограничники добавили, что в течение суток вернули в Беларусь почти 80 мигрантов.

Реакция Минска

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что звуки выстрелов слышали, поскольку в районе границы проходят плановые учения.

"Могу только сказать, что у нас происходят плановые учения. О них мы информировали", – сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.

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Ситуация на границе Беларуси и Литвы