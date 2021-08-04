На границе Беларуси и Литвы умер Нелегальный мигрант: Вильнюс говорит о провокациях
Источник:БЕЛТА
Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о смерти человека на границе с Литвой. Мужчина вроде бы был неславянской внешности. Его пограничники нашли в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Бенякони. Белорусские пограничники говорят, что мужчина был в очень тяжелом состоянии.
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Нелегалу попытались оказать первую помощь, однако спасти жизнь не удалось.
В Вильнюсе говорят, что Минск устроил очередную провокацию
В Вильнюсе говорят, что информация о гибели мигранта – очередная провокация Минска. Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что эти данные были подготовлены.
Литва может ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с нелегалами
Отметим, что ранее МВД Литвы допустило введение чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси. Однако речь идет не о всей территории страны, а только о районах, приграничных к белорусским. Вполне возможно, что на границе между странами появится стена.
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В Вильнюсе наплыв нелегалов называют гибридной угрозой, к организации которой причастна официальные власти Беларуси. Есть даже видеодоказательства, что российские пограничники сопровождают машины с мигрантами до границы.Интересно! Ранее помочь Литве в борьбе с нелегалами обещала Эстония. Там предлагали передать литовцам 100 километров колючей проволоки и дроны.