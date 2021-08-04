На границе Беларуси и Литвы умер Нелегальный мигрант: Вильнюс говорит о провокациях

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о смерти человека на границе с Литвой. Мужчина вроде бы был неславянской внешности. Его пограничники нашли в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Бенякони. Белорусские пограничники говорят, что мужчина был в очень тяжелом состоянии.

К теме Границу Литвы перешло рекордное количество мигрантов из Беларуси

Нелегалу попытались оказать первую помощь, однако спасти жизнь не удалось.

В Вильнюсе говорят, что Минск устроил очередную провокацию

В Вильнюсе говорят, что информация о гибели мигранта – очередная провокация Минска. Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что эти данные были подготовлены.

Литва может ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с нелегалами

Отметим, что ранее МВД Литвы допустило введение чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси. Однако речь идет не о всей территории страны, а только о районах, приграничных к белорусским. Вполне возможно, что на границе между странами появится стена.

Актуально Белорусские пограничники проведут учения на границе ЕС

В Вильнюсе наплыв нелегалов называют гибридной угрозой, к организации которой причастна официальные власти Беларуси. Есть даже видеодоказательства, что российские пограничники сопровождают машины с мигрантами до границы.