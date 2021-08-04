Інцидент стався в районі населеного пункту Беняконі. Білоруські прикордонники кажуть, що чоловік був у дуже важкому стані.

До теми Кордон Литви перейшла рекордна кількість мігрантів з Білорусі

Нелегалу спробували надати першу допомогу, проте врятувати життя не вдалось.

У Вільнюсі кажуть, що Мінськ влаштував чергову провокацію

У Вільнюсі кажуть, що інформація про загибель мігранта – чергова провокація Мінська. Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що ці дані були підготовлені.

Литва може ввести надзвичайний стан через ситуацію з нелегалами

Зазначимо, що раніше МВС Литви припустило введення надзвичайного стану через наплив мігрантів з території Білорусі. Проте мовиться не про усю територію країни, а лише про райони, прикордонні до білоруських. Цілком можливо, що на кордоні між країнами з'явиться стіна.

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У Вільнюсі наплив нелегалів називають гібридною загрозою, до організації якої причетна офіційна влада Білорусі. Є навіть відеодокази, що російські прикордонники супроводжують машини з мігрантами до кордону.

Цікаво! Раніше допомогти Литві у боротьбі з нелегалами обіцяла Естонія. Там пропонували передати литовцям 100 кілометрів колючого дроту та дрони.