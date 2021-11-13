На границе с Беларусью погиб польский военный
Источник:твиттер Станислава Жарина
На границе Беларуси и Польши еще одна жертва. 13 ноября во время выполнения боевого задания погиб польский военный.
Что известно о гибели военного
Погибший был солдатом 11-й Любушской дивизии бронетанковой кавалерии. Об этом заявил спикер министра-координатора специальных служб Станислав Жарин.
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Очень грустная новость. Соболезнования родным,
– написал Жарин.
Военный служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде. Командир рассказал, что "случилось досадное событие". Смерть служащего вызвало огнестрельное ранение, однако "посторонние люди к этому не причастны".
Погибший служил в запасе. Он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его отправили на границу всего неделю назад. С тех пор мужчина не контактировал с мигрантами.
Родственникам военного уже сообщили о трагедии. Следствие проводит военная полиция в сотрудничестве с прокуратурой.
Ситуация на границе Беларуси и Польши: последние новости
- Ночь на 13 ноября оказалась очень сложной. Все потому, что белорусские военные пытались прорвать ограждение в районе Черемхи. Они срывали столбы забора и хотели сломать колючую проволоку служебной машиной.
- Один из мигрантов был найден мертвым в лесу в районе Вульки Тереховской. Причину его смерти устанавливают.
- Днем стало известно, что белорусские силовики дают мигрантам кусачки, чтобы те перерезали польское пограничное ограждение.
- В то же время при раздаче еды нелегалам пограничники Беларуси открывали огонь в воздух. Из-за этого продукты получили не все.