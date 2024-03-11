Блокировка автобусов на границе с Польшей: консул Украины не зафиксировал задержание транспорта

В сети появлялась информация, что поляки задерживают украинские автобусы с пассажирами на границе. На место событий отправился консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук.

В конце концов по итогам поездки стало известно, что консул не обнаружил ни одного блокирования автобусов на границе Украины с Польшей. В то же время Царук пообщался с польскими протестующими относительно сложившейся ситуации,.

Смотрите также Задержание автобусов с украинцами на границе: в Польше отрицают блокирование проезда

Консул не увидел блокирования автобусов на границе

В Генеральном консульстве Украины в Люблине отметили, что во время встречи с представителями местной полиции и протестующими консул отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.

Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса времени,

– отметили в консульстве.

Там также сказали, что на момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Генеральное консульство Украины в Люблине также отдельно обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Поляки могли блокировать автобусы с украинцами на границе

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщил, что польские протестующие и полиция препятствуют движению автобусов, которые направляются в Польшу и из Польши. Министр выразил обеспокоенность тем, что пассажиров задерживают без каких-либо четких объяснений.

В ответ на недавние сообщения Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что консул Генерального консульства Украины в Люблине выехал в Дорохуск. Именно там происходит препятствование движению пассажирских перевозок из Украины и в наше государство.

В конце концов исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак отметила, что информация о задержании украинских пассажирских автобусов на границе с Польшей не является правдивой. Ведь полиция не может препятствовать движению автобусов.

Польские протестующие в присутствии консула могли перестать блокировать движение автобусов через границу, хотя до этого вполне спокойно совершать такие действия.