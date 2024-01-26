Россия срочно перекидывает работников ФСБ на границу с Украиной: почему и куда именно
Источник:ГУР МО
Главное управление разведки перехватило разговор, из которого можно заключить, что оккупанты усиливают границу. Россияне решили, что феесбешники, вероятно, будут лучше следить за границей.
Враг боится наших ДРГ и в целом не без основания переживает за безопасность тех пограничных российских городов, которые в последнее время подпадают под удар украинских беспилотников.
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Москва укрепит границу с Украиной работниками ФСБ
25 января россияне говорили по телефону. Их разговор перехватило ГУР.
Захватчики служат на территории оккупированной Абхазии, а именно – в пограничной заставе города Очамчире. Между собой общались кадровик пограничного сухопутного отряда капитан Юсибов и прапорщик Зимсков.
А когда эти переводы на Курск, Брянск, Белгород?
– спрашивает Зимсков.
Юсибов отвечает, что не знает, но сформировать списки желающих нужно уже к вечеру. Причем на российско-украинскую границу их отправят "на постоянку".
Прапорщик говорит, мол, почему бы и нет, но пока размышляет и уточняет детали. На что капитан обреченно отвечает: "Живем одним днем, перспектив нет ни у кого".
Где вообще это Очамчире
От Очамчире до Белгорода почти тысяча километров, а до Брянска – почти 1300.
Где расположен город Очамчире в Абхазии: показываем на карте
Очамчире расположено недалеко от Туапсе. Недавно там побывали украинские дроны, которые проинспектировали, хорошо ли россияне перерабатывают нефть. Так что фээсбешники разве что в относительной безопасности.
Вряд ли ФСБ будет эффективной на границе
- 19 января Российский добровольческий корпус провел рейд на Брянщину. Тогда был уничтожен "Урал" и личный состав пограничных сил ФСБ.
- Ну а пока рядовые службисты гибнут от рук украинцев, их верхушка чувствует себя более чем хорошо и буквально живет свою лучшую жизнь. Журналисты установили, где живут генералы ФСБ.