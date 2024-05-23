В России нелепо объяснили свое желание подвинуть границы в Балтике
Россия продолжает свою захватническую риторику по пересмотру границ в Балтийском море. Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора заявила, что это имеет лишь "технический характер".
Россияне снова используют циничную и агрессивную риторику по пересмотру координат государственной границы в Балтийском море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ. Враг, скорее всего, решил продолжить гибридные нападки на страны-члены НАТО, с которыми имеет общую границу в море.
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Российский МИД снова "включил дурака"
Пресс-секретарь вражеского ведомства Мария Захарова, делая вид наивности и искреннее непонимание, заявляет, что "предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике имеет технический характер".
Кроме того, она оправдывает гибридную агрессию против соседних стран тем, что "такая работа позволяет с наибольшей точностью определять координаты местности на фоне изменения природных обстоятельств со временем".
Россия положила хищный глаз на Балтийское море
- 21 мая российское правительство в одностороннем порядке приняло решение об изменениях границ с Литвой и Финляндией. Эти изменения страна-агрессор хочет внедрить в Балтийском море.
- Российское минобороны планирует определить часть вод на востоке Финского залива и вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами. Границы с Литвой также планируют нарушить.
- В МИД Финляндии и Литвы отреагировали на агрессивную риторику россиян. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что создание путаницы – это гибридное влияние. Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис призвал дать твердый ответ России.
- Впоследствии проект постановления российского правительства о пересмотре географических координат госграницы, опубликованный во вторник, 21 мая, на следующий день исчез с портала нормативных актов.