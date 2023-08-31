В ОП прокомментировали назначение Шеппса министром обороны Британии

Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс. Некоторые люди уже начали опасаться, что Лондон уменьшит поддержку Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что предшественник Бен Уоллес был абсолютно эффективным министром, который радостно помогал Украине. Грант Шеппс, до этого находившийся в должности министра энергетики, тоже был эффективным чиновником.

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Уменьшится ли военная помощь от Британии

Как подчеркнул Подоляк, нет оснований говорить об уменьшении поддержки Киева. Британия системно демонстрирует, что их политика – проукраинскася. Там отлично осознают всю угрозу, которую создает Россия сегодня.

Поэтому кто бы ни был министром обороны в Британии – это будет максимально искренняя, откровенная, эффектная и эффективная поддержка Украины. Поэтому тут не нужно ничего бояться. Всё будет так, как нам нужно. Украина сегодня является субъектной,

– заметил Подоляк.

Бесспорно, что Украину уважают в мире. Международные партнеры поражены борьбой украинского народа против оккупантов. Они отдают себе отчет и соглашаются, что Украина должна получить все возможное, чтобы отразить агрессию российских захватчиков и освободить все территории.

Ситуация в Великобритании: коротко

Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс. Он заменит Бена Уоллеса, который был министром с 2019 года при трех премьерах и последовательно выступал за оказание военной помощи Украине.

Шеппс уже прокомментировал свое назначение на должность. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину против варварского вторжения российских окупантов.

В преддверии назначения Шеппс даже успел посетить Украину. 25 августа он приехал в Киев. А в начале полномасштабного вторжения Шеппс поселил беженцев из Украины у себя дома.