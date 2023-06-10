Отделятся республики и восстанут мигранты: что повлечет за собой гражданскую войну в России
В скором времени в России может развернуться настоящая гражданская война. Последним толчком к этому, вероятно, станет освобождение Крыма во время наступления ВСУ.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. По его словам, путинский режим уже в фазе завершения.
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"Все уже готово к гражданской войне в России. Остались контрнаступление ВСУ и потеря Крыма – и в России начнутся непредсказуемые для путинцев события", – отметил Мальцев.
Путинский режим перешел в завершающую фазу: смотрите видео
Россия начнет разваливаться. Ее республики попытаются отделиться, а многочисленные мигранты – восстать.Обратите внимание! Кроме Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, под большим вопросом также расположение Северного Кавказа в составе России после поражения в войне против Украины.
Путинский режим умирает: последние новости
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.
- Из-за сложной ситуации на фронте Путин уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что после исчезновения диктатора внутри России может начаться борьба за власть.
- Тем временем РДК и легион "Свобода России" продолжают операцию по освобождению территории России от оккупационного путинского режима. Очевидно, что именно с Белгородщины уже начинается гражданская война во враждебном государстве.