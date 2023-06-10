Отделятся республики и восстанут мигранты: что повлечет за собой гражданскую войну в России

В скором времени в России может развернуться настоящая гражданская война. Последним толчком к этому, вероятно, станет освобождение Крыма во время наступления ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. По его словам, путинский режим уже в фазе завершения.

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"Все уже готово к гражданской войне в России. Остались контрнаступление ВСУ и потеря Крыма – и в России начнутся непредсказуемые для путинцев события", – отметил Мальцев.

Путинский режим перешел в завершающую фазу: смотрите видео

Россия начнет разваливаться. Ее республики попытаются отделиться, а многочисленные мигранты – восстать.

Путинский режим умирает: последние новости

В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.

К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.

Из-за сложной ситуации на фронте Путин уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что после исчезновения диктатора внутри России может начаться борьба за власть.

Тем временем РДК и легион "Свобода России" продолжают операцию по освобождению территории России от оккупационного путинского режима. Очевидно, что именно с Белгородщины уже начинается гражданская война во враждебном государстве.

Кроме Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, под большим вопросом также расположение Северного Кавказа в составе России после поражения в войне против Украины.