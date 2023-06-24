Танки и люди с автоматами на улицах: в Ростове обостряется ситуация

В Ростове-на-Дону заметили военных и технику после заявления Пригожина о начале "восстания". Очевидно, на кадрах – либо бойцы ЧВК "Вагнера", либо минобороны России. Они уже оцепили несколько административных зданий в городе.

В пятницу вечером, 23 июня, в России фактически началась гражданская война после того, как глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин сказал, что 25 тысяч его военных готовы идти "бороться за справедливость". О танках в Ростове, которые заметили на следующий день утром, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Танки в Ростове: какая ситуация в городе

Собственно, военная техника по состоянию на 05:30 была возле военного штаба. Вероятно, речь идет о штабе Южного военного округа, который уже окружили вагнеровцы.

Однако существуют предположения, что вооруженные люди в Ростове-на-Дону – это военнослужащие, которых прислало минобороны России охранять город.

Они (бойцы от МО – 24 Канал) не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы защищать его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна,

– считает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Впоследствии появились сообщения, из которых ясно, что неизвестные люди в камуфляже окружили, кроме штаба ЮВО, такие здания:

полицейский участок на Буденовском проспекте;

Главное управление МВД в регионе;

управление Федеральной службы безопасности;

городскую администрацию Ростова-на-Дону.

По Ростову ездят танки и бегают военные: смотрите видеонарезку из телеграм-каналов

Люди в камуфляже окружили админздания в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Губернатор Ростовской области Василий Голубев констатировал, что ситуация в городе сложная и призвал людей не выходить из дома без необходимости: "Правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без нужды не выходить из дома", – написал он.

В Ростове много военных / фото из телеграм-каналов

Вместе с тем на въезде в Ростов-на-Дону и Москву были установлены блокпосты. В Кремле также решили остановить движение на трассе из Ростова в столицу своего террористического государства.

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Вспомним напоследок о том, что Пригожин ранее заявлял, что вагнеровцы пересекли границу с Россией и двигаются в сторону Ростова. По его словам, наемников ЧВК с объятиями встречали пограничники.