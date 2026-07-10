"Хуже, чем в начале войны": ООН шокировала заявлением о количестве жертв в Украине

В мае 2026 года в Украине было зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России. В ООН предупреждают, что ситуация не улучшается, а предварительные данные за июнь и июль свидетельствуют о дальнейшем росте потерь.

Об этом 9 июля на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло.

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Что говорят в ООН о росте числа жертв в Украине в результате российской агрессии?

По словам Дикарло, данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека свидетельствуют, что число погибших и раненых гражданских лиц в мае превысило показатели любого другого месяца с февраля 2022 года. В то же время предварительные данные за июнь демонстрируют дальнейшее ухудшение ситуации. По информации ООН, по меньшей мере 265 мирных жителей погибли, еще 1 816 получили ранения.

Розмари Дикарло отметила, что эта опасная тенденция, вероятно, сохраняется и в июле. Она также решительно осудила массированные российские атаки, совершенные 2, 6 и 8 июля.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель не менее 16 402 гражданских лиц, в том числе 802 детей. Ранения получили 48 428 человек, в том числе 2 948 детей. В ООН подчеркивают, что речь идет только о подтвержденных случаях, тогда как реальное число жертв может быть значительно больше.

Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко призвал международное сообщество прекратить бездействие в отношении преступлений России и без промедления вынести на рассмотрение проект резолюции с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня. Украинский дипломат подчеркнул, что единственным путем к прекращению человеческих потерь является немедленное прекращение Россией агрессивной войны против Украины.

Напомним, ежедневный террор в украинских регионах продолжается. В частности, за сутки с 9 на 10 июля российские войска нанесли 1 038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще 12 получили ранения. Оккупанты нанесли 21 авиаудар, задействовали 714 беспилотников, нанесли один удар из РСЗО и провели 302 артиллерийских обстрела.