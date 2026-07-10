Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 9 липня повідомила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань та розбудови миру Розмарі Дікарло.

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Що говорять в ООН про зростання кількості жертв в Україні внаслідок російської агресії?

За словами Дікарло, дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини свідчать, що кількість загиблих і поранених цивільних у травні перевищила показники будь-якого іншого місяця від лютого 2022 року. Водночас попередні дані за червень демонструють подальше погіршення ситуації. За інформацією ООН, щонайменше 265 мирних жителів загинули, ще 1 816 отримали поранення.

Розмарі Дікарло зазначила, що ця небезпечна тенденція, ймовірно, зберігається і в липні. Вона також рішуче засудила масовані російські атаки, здійснені 2, 6 та 8 липня.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено загибель щонайменше 16 402 цивільних осіб, серед яких 802 дитини. Поранення отримали 48 428 людей, зокрема 2 948 дітей. В ООН наголошують, що йдеться лише про підтверджені випадки, тоді як реальна кількість жертв може бути значно більшою.

Під час засідання Ради Безпеки ООН заступник Постійного представника України при ООН Володимир Павліченко закликав міжнародну спільноту припинити бездіяльність щодо злочинів Росії та без зволікань винести на розгляд проєкт резолюції із закликом до негайного і безумовного припинення вогню. Український дипломат наголосив, що єдиним шляхом до припинення людських втрат є негайне завершення Росією загарбницької війни проти України.

Нагадаємо, щоденний терор українських регіонів триває. Зокрема, за добу, з 9 на 10 липня, російські війська завдали 1 038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 12 дістали поранення. Окупанти застосували 21 авіаудар, 714 безпілотників, один удар із РСЗВ та 302 артилерійські обстріли.