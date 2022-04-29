Гражданским на Сумщине и Черниговщине запретили приближаться к границе: какие ограничения

29 апреля 2022 , 16:43
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Госпогранслужба ввела дополнительные режимные ограничения в приграничных районах. Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, гражданам запрещено находиться у границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов.

В то же время, на территории приграничных контролируемых районов до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время.

Любая охрана госграницы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется в Черниговской области,
– заявил Демченко

Какова ситуация в этих областях

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Автор: Тетяна Кійовська