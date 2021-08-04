В Греции пылают масштабные пожары: людей эвакуируют морем – видео

В Греции из-за жары горят масштабные пожары. Огонь охватил остров Эвбея и окрестности Афин. Из-за этого людям пришлось бежать на пляж.

Власти эвакуировали людей. Масштабные пожары также уничтожают дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Из-за пожаров в Греции эвакуируют людей

Масштабные пожары вспыхнули в Греции 3 августа. Из-за рекордной жары возгорания начались на острове Эвбея и в пригородах Афин.

Во вторник, 3 августа, в стране вспыхнул 81 пожар. Власти Греции заявили, что с вечера 3 августа и до утра 4 августа в стране вспыхнул еще 41 пожар,

– сообщило издание Greek reporter.

Из-за ужасных пожара на острове Эвбея 81 человек собралась на пляже. Люди рассказали, что огонь горел всю ночь. Им пришлось покинуть свои дома и домашних животных. С пляжей людей морем эвакуировали береговая охрана. Также люди частными лодками помогали с эвакуацией.

Людей эвакуировали морем с острова Эвбея: смотрите видео

Людей также эвакуировали на полуострове Пелопоннес. Кроме того, пожары бушуют в Варимпопи – там огонь уничтожил более 40 домов.

Известно, что пожары горят за высокой температуры воздуха – иногда она достигала 45 градусов тепла. Аналогичная ситуация в Турции, Италии, Албании.

Группа реагирования на стихийные бедствия Евросоюза заявила, что помощь, включая пожарных и самолеты уже поступила в страны, страдающие от пожаров.



Из-за пожаров в Варимпопи сгорели машины / Фото Greek reporter

Пожары горят в окрестностях Афин

В окрестностях Афин пожарные тушили огонь утром, когда жара была не слишком сильная. Ночью вокруг Татои, в 20 километрах к северу от Афин, огонь тушили более 500 пожарных. Известно, что сгорело не менее 80 автомобилей.

Наземные экипажи выполнили жизненно важную работу, сражаясь с ужасными пожарами в пригородных лесах. Человеческих потерь нет. Дома будут восстановлены, и со временем лес снова вырастет,

– заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По словам властей, огонь разрушил или повредил более 100 домов и предприятий. Более 500 человек вынуждены были ночевать в гостиницах. Из-за пожаров вокруг Афин над городом – большое облако дыма.

Масштабные пожары в Греции: коротко