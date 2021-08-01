В Греции из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать несколько деревень
Источник:Ekathimerini
На греческом полуострове Пелопоннес вспыхнул мощный пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких сел.
Эпицентр возгорания зафиксировали в районе Ахая в субботу, 31 июля. К ликвидации огня привлекли около 100 чрезвычайников, 5 машин и 2 вертолета.
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Местных жителей эвакуировали
Пожар быстро распространился и приблизился к жилым домам. Спасатели провели эвакуацию в нескольких селах, а именно:
- Лампир;
- Камарес;
- Зирия;
- Ано Зирия.
Чрезвычайники тоже передали экстренное сообщение местным, которые находятся вблизи огня, с призывом "срочно эвакуироваться".
Обратите внимание! Мощные пожары фиксируют не только в Греции. Сейчас стихия бушует и на южном побережье Турции.
- Там очаги сильного огня обнаружили в 32 провинциях.
Пожары в курортной Турции: главное
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.
- В результате мощных возгораний погибло 6 турецких граждан.
- Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.
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