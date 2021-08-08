В Греции разбился пожарный самолет: пилот чудом выжил
8 августа 2021 , 21:42Читати новину українською
Источник:AMNA
На греческом острове Закинф в Ионическом море 8 августа во время операции разбился пожарный самолет Petzetel. К счастью, пилот остался жив.
Пилота с места аварии эвакуировали спасатели. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
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Самолет находился вместе с таким же Pezjedel. Их направили тушить небольшой пожар в районе Лагоподо-Махайрадо.
Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.Обратите внимание! На помощь греческим чрезвычайникам отправились также украинские пожарные – 10 человек. Спецсамолёт отправился к месту возгораний 6 августа.
Масштабные пожары в Греции: что известно
- Лесные пожары охватили Грецию в конце июля. Огонь добрался до Афин и других курортных городков.
- Ситуация ухудшалась, ведь был сильный ветер и рекордная жара – более +46 градусов.
- Последствия пожаров ощутимы: в течение последних 10 дней в Греции выгорело более 56 тысяч гектаров леса, сотни домов были повреждены.
- Сотни людей пришлось эвакуировать.
- Кстати, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.