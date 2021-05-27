Греция не получала сообщения о заминировании "самолета Протасевича"

Авиационная власть Греции не получала сообщение об опасности на самолете Ryanair. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация о взрывчатке поступила в Минск, Афины и Вильнюс.
Греция опровергла слова Лукашенко
Управление гражданской авиации Греции заявило, что сообщение о том, что стране было известно об опасности на самолете является "ошибочным и вводящим в заблуждение". Соответственно, высказывания Лукашенко – неправда.
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В управлении добавили, что самолет при подготовке к вылету прошел все предложенные проверки безопасности. В частности, досмотр ручной клади и багажа. Никаких угроз при этом не обнаружили.
Какие еще ложные заявил сделал политик
Белорусский диктатор заявил, что сообщение о заминировании пассажирского самолета Ryanair поступило якобы с территории Швейцарии. Однако страна сразу опровергла эту информацию и заявила, что ничего не знала о взрывчатке.
Лукашенко также обвинил аэропорты Киева, Львова и Варшавы. Мол, они отказались принимать "заминированный самолет". Самопровозглашенный президент сразу же нашел этому оправдание – государства якобы боялись ответственности, или "кому-то было выгодно", чтобы самолет сел в Минске. Журналистам 24 канала в ГП "Украэрорух" заявили, что это – неправда. Сообщение о необходимости принять самолет не поступали в украинские аэропорты.
Коротко о посадке самолета Ryanair
- 23 мая пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, срочно посадили в Минске. Все из-за фейкового сообщения о заминировании.
- На земле белорусские силовики задержали пассажиров самолета – активиста Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софью Сапегу.
- Из-за таких действий режима Лукашенко ряд стран мира запретил авиасообщение с Беларусью. Теперь авиакомпании обходят воздушное пространство этой страны, а белорусским воздушным судам запрещено летать на территорию Европейского Союза.