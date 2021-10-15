Греция страдает от сильных ливней и наводнений: уже есть жертва

15 октября 2021 , 22:42
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Источник:

DW

Сильные ливни в Греции затопили сотни домов. Стихия вызвала оползни, а мощное наводнение охватило Афины.

Службы скорой помощи в Греции получили сотни звонков с просьбой о помощи. Спасатели осушали предприятия и дома пострадавших от ливня.

Кстати Эвбея страдает от подтоплений: остров в Греции охватила новая стихия после масштабных пожаров

Есть жертва

Стихия уже унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Наводнение накрыло автомобиль фермера, который пытался спасти своих животных. Тело 69-летнего мужчины обнаружили в русле реки.

Перекрыли дороги

Власть в южных прибрежных кварталах столицы ограничила движение двумя основными проспектами и главной дорогой, ведущей к северу от Афин.


Ливень затопил транспорт / Фото Eurokinissi

Кроме того, закрыли школы и ограничили транспорт в Афинах. Людям советуют оставаться дома и не посещать районы, которые больше всего страдают от наводнения.

К слову, на острове Корфу вертолеты доставили людей с крыш в отдаленных районах.


Некоторые улицы перекрыли / Фото Eurokinissi

Пожары в Греции: главное

  • В конце июля 2021 года в Греции из-за жары возникли огромные пожары. Тогда огонь охватил остров Эвбея и окрестности Афин.
  • Пожар длился 10 дней и уничтожил немало деревьев и домов. А уже 13 августа там вспыхнул новый огонь, последствия которого отслеживали из космоса.
  • В конце концов, взять под контроль помог проливной дождь. К слову, пожары тушить помогали и украинские спасатели.
Автор: Ольга Музика