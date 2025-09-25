Это в интервью 24 Каналу объяснил военный капеллан Евгений Копайгородский, отметив, что трудно воевать с теми, кто не имеет мотивации.
Считается ли грехом уклонение от мобилизации?
По мнению военного капелла, защита страны на фронте или уклонение от этого – это больше о социальной ответственности. Если человек имеет низкий уровень этой ответственности, то его не смотивируешь.
Я не могу назвать это грехом. Это о других вещах. Возможно, страх смерти. Однако здесь вопрос, насколько ты можешь себя овладеть, насколько ты готов к тому, чтобы идти защищать даже под этим страхом. Не все на это способны,
– сказал Копайгородский.
По его словам, если человек может быть полезным в тылу, то пусть. Однако хуже всего – это равнодушие, тогда это грех. Когда человек равнодушен и хочет другими руками загребать жар, когда все одержали победу, а он просто "патриот" и говорит, что он за Украину.
Он также добавил, что лозунг его подразделения – "Живи сегодня, делай от себя все". Важно это показывать на своем примере.
Скандальные случаи по мобилизации в Украине
В Киеве девушка уже пять дней ночует под зданием ТЦК после мобилизации ее мужа. Она находится под открытым небом, а прохожие поддерживают ее лекарствами и добрым словом.
На Львовщине мобилизовали мужчину, который занимался отцом с инвалидностью. Из-за того что он не продлил отсрочку вовремя, больной Иосиф Малицкий остался без ухода, а большое хозяйство – без присмотра.
На Волыни во время проверки военных документов возник конфликт между работниками предприятия и военнослужащими ТЦК. Из-за сопротивления военные применили слезоточивый газ.