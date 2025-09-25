Це в інтерв'ю 24 Каналу пояснив військовий капелан Євгеній Копайгородський, зауваживши, що важко воювати з тими, хто не має мотивації.

Дивіться також Ухилення від мобілізації: чи можна уникнути покарання через строк давності справи

Чи вважається гріхом ухиляння від мобілізації?

На думку військового капела, захист країни на фронті чи ухиляння від цього – це більше про соціальну відповідальність. Якщо людина має низький рівень цієї відповідальності, то її не змотивуєш.

Я не можу назвати це гріхом. Це про інші речі. Можливо, страх смерті. Однак тут питання, наскільки ти можеш себе опанувати, наскільки ти готовий до того, щоб йти захищати навіть під цим страхом. Не всі на це здатні,

– мовив Копайгородський.

За його словами, якщо людина може бути корисною в тилу, то нехай. Однак найгірше – це байдужість, тоді це гріх. Коли людина байдужа і хоче іншими руками загрібати жар, коли всі здобули перемогу, а вона просто "патріот" і каже, що вона за Україну.

Він також додав, що лозунг його підрозділу – "Живи сьогодні, роби від себе все". Важливо це показувати на своєму прикладі.

Скандальні випадки щодо мобілізації в Україні