В Украине определенная часть военнообязанных пытается избежать защиты Родины от российских захватчиков. Впрочем, грех ли быть уклонистом.

Это в интервью 24 Каналу объяснил военный капеллан Евгений Копайгородский, отметив, что трудно воевать с теми, кто не имеет мотивации.

Считается ли грехом уклонение от мобилизации?

По мнению военного капелла, защита страны на фронте или уклонение от этого – это больше о социальной ответственности. Если человек имеет низкий уровень этой ответственности, то его не смотивируешь.

Я не могу назвать это грехом. Это о других вещах. Возможно, страх смерти. Однако здесь вопрос, насколько ты можешь себя овладеть, насколько ты готов к тому, чтобы идти защищать даже под этим страхом. Не все на это способны,

– сказал Копайгородский.

По его словам, если человек может быть полезным в тылу, то пусть. Однако хуже всего – это равнодушие, тогда это грех. Когда человек равнодушен и хочет другими руками загребать жар, когда все одержали победу, а он просто "патриот" и говорит, что он за Украину.

Он также добавил, что лозунг его подразделения – "Живи сегодня, делай от себя все". Важно это показывать на своем примере.

Скандальные случаи по мобилизации в Украине