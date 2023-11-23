Забросил в сумку с грибами часть снаряда: на Запорожье мужчина погиб в лесу от взрыва

На Запорожье грибник решил забрать домой часть кассетного снаряда, которую он нашел в траве. Тот сдетонировал, нанеся мужчине смертельные ранения.

Полицейские долго не могли эвакуировать тело погибшего, ведь место, где тот решил собирать грибы, было усеяно взрывоопасными "ловушками".

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Собирал грибы в заминированной лесополосе

Трагедия произошла в селе Нестерянки, расположенном в "серой зоне". Там 52-летний местный житель, пренебрегая правилами минной безопасности, отправился за грибами в лесополосу. В траве он нашел обломок снаряда РСЗО и решил бросить его в сумку с грибами. Снаряд взорвался, нанеся мужчине тяжелые ранения. Рядом с грибником был его товарищ. Он сообщил об инциденте полиции. Впрочем, когда стражи порядка прибыли на место инцидента, было поздно – мужчина умер.

Полицейские не сразу смогли заьрать тело местного жителя. Они сначала вызвали взрывотехников. И только после того, как те очистили территорию от взрывчатых предметов, смогли эвакуировать тело погибшего.

Трагедия на Запорожье / Фото Нацполиция

Другие трагические взрывы на минах: последние случаи

В Николаевской области двое мальчиков играли в поле за селом, где раньше происходили активные боевые действия Там они наткнулись на взрывчатку. В результате взрыва 14-летний мальчик погиб, а его 12-летний товарищ получил ранения.

В Киевской области бригада электриков взорвалась на противотанковой мине. Ранения получили три человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция Запорожья призывает граждан воздержаться от прогулок по лесам, полям, дорогам и другим местам, где велись или ведутся активные боевые действия.