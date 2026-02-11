Известное имя отца семьи погибшего в результате удара по Богодухову

В Богодухове Россия убила целую семью в собственном доме. Погибли трое маленьких детей и отец.

Вечером 10 февраля оккупанты ударили беспилотником "Герань" по частному дому, где проживала семья из 5 человек. В результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами.

Что известно о погибшем отце семьи?

Как пишет Суспільне, от вражеского удара погибли трое детей – годовалая Мирослава и двое мальчиков Владислав и Иван в возрасте 1 год 3 месяца. Также россияне забрали жизнь их 34-летнего отца Григория Шикулы. Мужчина был демобилизованным военным, который вернулся с фронта без ноги.

Спасти удалось только мать – Ольгу Кривогуб, которая находится на 35-й неделе беременности.

Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги.

Известно, что семья защитника Григория Шикулы недавно приобрела жилье в Богодухове. Семья переехала туда из Золочева, считая что так будет безопаснее.

Сам Григорий Шикула родом из Сковородиновки – села Золочевской общины.

