Считался пропавшим без вести с мая 2023 года: Тернополь потерял еще одного защитника
Тернополь потерял еще одного защитника. На войне против захватчиков погиб 43-летний Григорий Сипко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надаля.
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Смерть украинского защитника из Тернополя
Так, мэр Тернополя сообщил, что Сипко Григорий Михайлович погиб на 43 году жизни, выполняя боевое задание на Харьковщине. С 15 мая 2023 года мужчина считался пропавшим без вести.
Каждый павший Герой – это невыразимая потеря для Тернополя. Его отвага останется навсегда в сердце каждого украинца,
– отметил он.
Сергей Надаль выразил искренние соболезнования семье и близким Григория.
Заметим, недавно мы рассказывали, что на войне погиб бывший журналист из Луганска Андрей Бучак. О его исчезновении сообщалось 13 августа 2024, а гибель подтверждена только сейчас. Отмечается, что он был 93-м медийщиком, который погиб в результате агрессии России.