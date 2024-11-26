Считался пропавшим без вести с мая 2023 года: Тернополь потерял еще одного защитника

Тернополь потерял еще одного защитника. На войне против захватчиков погиб 43-летний Григорий Сипко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надаля.

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Смерть украинского защитника из Тернополя

Так, мэр Тернополя сообщил, что Сипко Григорий Михайлович погиб на 43 году жизни, выполняя боевое задание на Харьковщине. С 15 мая 2023 года мужчина считался пропавшим без вести.

Каждый павший Герой – это невыразимая потеря для Тернополя. Его отвага останется навсегда в сердце каждого украинца,

– отметил он.

Сергей Надаль выразил искренние соболезнования семье и близким Григория.

Заметим, недавно мы рассказывали, что на войне погиб бывший журналист из Луганска Андрей Бучак. О его исчезновении сообщалось 13 августа 2024, а гибель подтверждена только сейчас. Отмечается, что он был 93-м медийщиком, который погиб в результате агрессии России.