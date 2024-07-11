У Зеленского объяснили, почему остановили передачу истребителей Gripen

Швеция планировала передать Украине истребители Gripen, однако поставку приостановили из-за сосредоточения на предоставлении нашему государству F-16. Ведь когда государство использует авиацию разных видов, нужно тратить больше ресурсов на инженерно-логистическое обеспечение.

Это 24 Каналу сообщил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что если страна имеет большое количество самолетов различных брендов, то это разная инженерная логистика, обслуживание, запчасти.

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"Это десинхронизация. Если вы используете много разного вида техники, особенно если она сверхсложная, то вы себе увеличиваете плечо использования. Вам надо будет гораздо больше ресурса тратить на инженерно-логистическое обеспечение, на синхронизацию этого обеспечения и так далее", – объяснил он.

Переговоры продолжаются

Михаил Подоляк отметил, что переговоры относительно истребителей для Украины продолжаются на разных площадках и сейчас являются ключевыми. Ведь авионика, в частности, самолеты F-16, смогут эффектно работать против российских МиГ и Су. Военные смогут рассказать более подробно, какая техника есть, которая используется, если они будут считать нужным.

Можем говорить только, что есть математически обсчитанные паритеты, формулы, сколько техники. А она есть. Это не техника, которую надо с неба найти. Со складов собрать. Она будет достаточно эффективным инструментом принуждения России к тактическим поражениям по линии фронта, к более объективному восприятию окружающего мира,

– подчеркнул чиновник.

Gripen для Украины: коротко