Альтернатива F-16: какие плюсы и минусы западных самолетов, которые могли бы передать Украине

Украина ожидает F-16, которые помогли бы нашим защитникам иметь преимущество над российским врагом в воздухе. Вместе с этим в сентябре говорилось о шведских многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen от Saab, которые могли бы быть вторым типом самолета после F-16.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу преимущества самолетов Gripen, которые, по его мнению, являются вторым номером после F-16, и многоцелевые истребители F/A-18 Hornet, которые есть в Австралии.

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Компактный и рациональный Gripen

По словам Константина Криволапа, самолет Gripen компактный, рациональный, недорогой в эксплуатации, но у него есть две крайности. С одной стороны, его можно обслуживать на любом участке автобана. А с другой, если серьезная проблема – нужно везти для ремонта на завод производителя.

"Еще он чуть меньше F-16. У него один двигатель. То есть это экономичный, умный самолет", – отметил эксперт по авиации.

Впрочем, по боевой нагрузке Gripen меньше F-16. Но он имеет мощный радар, который позволяет далеко и многое видеть лучше Су-35.

Отметим, как писало издание Defense Express в сентябре этого года, ВС ВСУ рассматривают истребители Gripen, как один из типов самолетов после F-16. Они могли бы усилить украинский авиационный парк. Тогда же шведское правительство намеревалось обратиться к своим Вооруженным силам с просьбой проанализировать соответствующую техническую помощь для Украины.

Не такой мощный F/A-18 Hornet

В 2021 году Австралия вывела из эксплуатации многоцелевые истребители F/A-18 Hornet и заменила на F-35. Страна планировала их продать частной компании, а если нет – просто утилизировать. Впрочем, такая техника также пригодилась бы для Украины, несмотря на определенные технические нюансы.

Hornet – это самолет для базирования на авианосцах. Но он может садиться и на обычных аэродромах. Не могу сказать, что это плохой самолет, но у него увеличен расход топлива. Соответственно логистика вдвое больше по двигателю,

– объяснил Константин Криволап.

Кроме этого Hornet имеет два двигателя, в отличие от F-16. Соответственно и их замена занимает вдвое больше времени. Также Hornet не так мощный по боевой нагрузке, как F-16.

"Истребитель должен быть компактным. Поэтому, по моему мнению, F-16 наиболее рациональный. А Hornet не очень ловкий", – резюмировал авиационный эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

Премьер Нидерландов Марк Рютте не указал конкретной даты, когда именно Украине передадут истребители F-16. Впрочем, аналитики ISW предположили, что произойти это может до конца 2023 года.

В Воздушных силах отметили, что украинские партнеры готовят самолеты к передаче. И пока речь не идет, что это произойдет уже до конца 2023 года. Кроме этого, нужно дождаться завершения обучения пилотов.

F-16 позволят эффективно противодействовать российской авиации и управляемым авиабомбам. Но кроме F-16 требуется и соответствующая номенклатура ракетного вооружения.