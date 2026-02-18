Силы обороны зачистили восточную часть Гришино в Донецкой области от оккупантов.

Враг продолжает давление на Гришино, что на северо-западе от Покровска. Российские военные пытаются продвигаться малыми штурмовыми группами. Однако бойцы уничтожают врага при каждой попытке закрепиться на окраинах.

Об этом написал 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Что удалось уничтожить украинским бойцам?

Недавно враг пытался воспользоваться туманом и проникнуть в Гришино. Однако, Силы обороны зачистили восточную часть города, ликвидировав около 10 российских военных, которые скрывались в частных домах и нежилых помещениях.

По врагу работали бойцы танкового экипажа Leopard 155 отдельной механизированной бригады. А также 147 отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, которые били по вражеским укрытиям.

Российские укрытия удалось ликвидировали благодаря работе разведки 147 ОАБР. Военные использовали дроны бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.

Как дроны-бомбардировщики били по вражеским укрытиям: смотрите видео

Что известно о ситуации возле Покровска?