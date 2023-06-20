Вбросы о "грязной бомбе": в Минобороны объяснили цель российских фейков

Россияне начали снова распространять вбросы о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". К такой риторике захватчики вернулись, поскольку тема ядерной безопасности – едва ли не единственный инструмент шантажа оккупантов.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что россияне уже использовали весь арсенал оружия – как военного, так и информационного. Именно поэтому враг возвращается к единственному инструменту шантажа – ядерное оружие.

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Вбросы о "грязной бомбе" – очередной шантаж

Маляр объяснила, что тема ядерного оружия остается для противника единственным инструментом шантажа, создания паники и испуга в украинском обществе. Она подчеркнула, что россияне запускали уже много разных кампаний, направленных на запускание паники.

К примеру, заместитель министра приводит ИПСО, что якобы во время наступления потери украинской армии гораздо больше, чем российской. В то время россияне очень любили использовать слово "мясорубка", чтобы расшатать украинское общество и усилить давление на него. Однако Маляр подчеркнула, что этот инструмент сеяния паники не сработал.

Поэтому враг пытается очередными вбросами о "грязной бомбе" шантажировать украинцев и вызвать панику.

Это направлено на сеяние паники. Ну вот они выискивают другие инструменты и постоянно вбрасывают тему ядерного оружия для того, чтобы использовать его как инструмент шантажа, давления и устрашения. Но стоит сказать, что украинцы уже столько прошли за этот год, что сложно представить себе что-то, чем нас можно запугать,

– подчеркнула Маляр.

Россия обвинила Украину в "создании грязной бомбы"

Пропагандистские российские издания 19 июня начали распространять ИПСО, что Украина "работает" над созданием "грязной бомбы". Соответствующее заявление было опубликовано во внешней разведке России.

Враг заявил, что якобы получил данные о "решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива". Его якобы перевезли из Ровенской на Чернобыльскую АЭС, где и "состоится создание "грязной бомбы".

"Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не было сообщено", – говорится маразматическому в сообщении пропагандистов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал подобные вбросы россиян выходом за любые пределы здравого смысла. Он подчеркнул, что никаких "грязных бомб" в Украине нет и быть не может. Однако враг может реализовать циничный план на собственной территории, чтобы обвинить Украину.