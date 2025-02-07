Экс-министр заявил, что Украина может создать "грязную" ядерную бомбу: почему это опасно

Экс-министр иностранных Владимир Огрызко заявил, что Украина имеет право и возможности получить "грязное" ядерное оружие. Оно может стать фактором защиты, а нашему государству надо думать о своей безопасности.

Россия неоднократно обвиняла Украину в якобы изготовлении "грязного" оружия. Как рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, эти заявления являются лишь провокацией, чтобы настроить мир против нас.

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В чем опасность такого оружия

Западные страны выступают категорически против того, чтобы мы получили ядерное оружие, хотя Украина имеет для этого технологические возможности. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог оценил такие шансы "между нулевыми и минимальными". Итак, мир против того, чтобы Украина обладала ядерным оружием, и тем более "грязным".

Даже потенциальное использование таких средств может отвлечь от нас партнеров и мотивировать Россию наступать еще агрессивнее. Поэтому надо понимать, что сейчас никто не занимается производством "грязного" ядерного оружия.

Владимир Зеленский просил дать нам ракеты и ядерное оружие. Он сказал, что это помогло бы остановить Россию, но Запад резко против,

– отметил генерал армии.

Что такое "грязное" ядерное оружие

Эта технология предусматривает "начинку" любого боевого заряда обогащенным или необогащенным активным ураном и тем, что будет взрываться. Соответственно радиоактивная часть приведет к небольшим взрывам, которые будут лететь в разные стороны на конкретных территориях.

Если большой заряд – это будет на километры, если малый – сотни метров. Они будут поражать очень мало людей, но будут заражать их радиацией, а также украинские территории,

– добавил Николай Маломуж.

Поэтому любые заявления о “грязном” ядерном оружии являются провокационными. В ответ мы получим только серию обвинений от Запада и агрессивные действия со стороны России. Вполне вероятно, что в таком случае наши партнеры могут прекратить финансирование и военную помощь.

К слову, россияне с начала полномасштабной войны обвиняют Украину в изготовлении такой бомбы. Это неоднократно опровергали представители власти и войска, отмечая, что враг прибегает к шантажу и хочет посеять панику.