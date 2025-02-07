Росія неодноразово звинувачувала Україну у нібито виготовленні "брудної" зброї. Як розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ці заяви є лише провокацією, щоб налаштувати світ проти нас.

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У чому небезпека такої зброї

Західні країни виступають категорично проти того, щоб ми отримали ядерну зброю, хоча Україна має для цього технологічні можливості. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог оцінив такі шанси "між нульовими й мінімальними". Отже, світ проти того, щоб Україна володіла ядерною зброєю, ба більше "брудною".

Навіть потенційне використання таких засобів може відвернути від нас партнерів і мотивувати Росію наступати ще агресивніше. Тому треба розуміти, що зараз ніхто не займається виробництвом "брудної" ядерної зброї.

Володимир Зеленський просив дати нам ракети та ядерну зброю. Він сказав, що це допомогло б зупинити Росію, але Захід різко проти,

– зауважив генерал армії.

Що таке "брудна" ядерна зброя

Ця технологія передбачає "начинення" будь-якого бойового заряду збагаченим або незбагаченим активним ураном і того, що вибухатиме. Відповідно радіоактивна частина призведе до невеликих вибухів, які летітимуть в різні сторони на конкретних територіях.

Якщо великий заряд – це буде на кілометри, якщо малий – сотні метрів. Вони вражатимуть дуже мало людей, але будуть заражати їх радіацією, а також українські території,

– додав Микола Маломуж.

Тому будь-які заяви про “брудну” ядерну зброю є провокативними. У відповідь ми отримаємо лише серію звинувачень від Заходу та агресивні дії з боку Росії. Цілком ймовірно, що у такому випадку наші партнери можуть припинити фінансування та військову допомогу.

До слова, росіяни від початку повномасштабної війни звинувачують Україну у виготовленні такої бомби. Це неодноразово спростовували представники влади та війська, наголошуючи, що ворог вдається до шантажу та хоче посіяти паніку.