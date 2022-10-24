Россия использовала поддельные фото, чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", – Sky news

Российские пропагандисты продолжают разносить фейк о так называемой "грязной бомбе", которую якобы собирается использовать Украина. Чтобы украсить свои заявления, они использовали поддельное фото.

Министерство иностранных дел России опубликовало фотографии, которые должны были служить доказательством, однако журналисты увидели там лишь очередную чушь. Они отметили, что некоторые из использованных изображений являются фейковыми или вырванными из контекста.

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Журналисты опровергли фейк россиян о "грязной бомбе"

Журналисты Sky news проанализировали фото, использованное министерством иностранных дел России, чтобы презентовать "грязную бомбу". Одна из фотографий "гуляет" в сети по меньшей мере с 2016 года.



Фейк российских пропагандистов / Фото из твиттера МИД России



Откуда россияне взяли эту картинку / Фото Sky news

Россияне уверяют, что провокация по поводу "грязной бомбы" была задумана Украиной, чтобы вызвать панику и увеличить поток беженцев в Европе. Для этого они использовали фотографию, которая была сделана во время атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.



Фотография 11 сентября 2001 года / Фото с твиттера МИД России

Также в России уверены, что Запад использует ложную информацию, чтобы спровоцировать Кремль и оправдать свои военные действия. Будто бы так уже происходило в Сирии. Соответствующее утверждение иллюстрирует кадр из фильма "Человек революции", направленный против волонтерской организации "Белые каски". Российские пропагандисты уверяют, что волонтеры снимали фейковые видео о нападении на мирных жителей Сирии.



Очередные оправдания россиян / Фото из твиттера МИД России

Фейк России о "грязной бомбе": главное

В России распространяют фейки о том, что Украина готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Там утверждают, что цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу". Затем к нему присоединился и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Также в минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

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