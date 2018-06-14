Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды

Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины объявило о "крутой" новости: открыты данные о качестве воды – впервые в истории Украины. Теперь граждане смогут узнать, каким является качество поверхностных вод вблизи их дома, работы и мест отдыха.

А общественные активисты смогут понять влияние промышленных отходов на окружающую среду и контролировать соблюдение законодательства в экологической сфере.

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Сам мониторинг доступен по ссылке. И если вы на него зайдете, то поймете, что мало что понимаете. Если вы не специалист. Поэтому мы обратились за разъяснениями к специалисту. Эксперт общественной организации "Еколтава", профессиональный эколог, специалист "Центра практической экологии" (г. Полтава) Надежда Гроза рассказала об основных показателях, для чего они, что и где смотреть, чтобы понять – какая же у нас вода.

Как измеряют состояние воды

Самый распространенный подход к оценке качества воды – сопоставление результатов химического состава с соответствующими нормативными показателями (нормы предельно допустимой концентрации для поверхностных водных объектов.

Состояние загрязнения поверхностных вод устанавливают по санитарно-токсикологическим, общесанитарным, органолептическим и бактериологическим показателям.

По данным материалов мониторинга качества отобранных проб из поверхностных вод выбраны 16 показателей. Указанные лаборатории аттестированы на большее количество показателей анализа проб из поверхностных водных объектов, но выбранные показатели являются базовыми, и даже по ним можно сделать вывод о качестве воды.

Санитарные показатели оцениваются по следующим показателям: химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК), оба эти показателя характеризуют степень загрязнения воды.

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Далее – что означает каждый показатель и о чем он может свидетельствовать.

Показатели

Химическое потребление кислорода (ХПК) - количество кислорода, необходимое для химического окисления неорганических и органических веществ. Резкий рост ХПК воды свидетельствует о загрязнении водоема и требует применения соответствующих мер для ее очистки. Величина ХПК является важной гигиенической характеристикой воды, которая позволяет судить о загрязненности воды окисленными веществами, но не дает информации о составе загрязнения.

Биохимическое потребление кислорода (БПК) - количество кислорода, расходуемого за определенное время на аэробное биохимическое окисление нестойких органических соединений. Чем больше в воде содержится органических веществ, тем больше требуется кислорода для их окисления, тем выше показатель БПК. Высокий показатель БПК свидетельствует о загрязнении водоема.

Перманганатная окисляемость: характеризует содержание легкоокисляемых органических соединений в водоеме. По сути, этот показатель является комплексным и не дает представления о химическом составе загрязнителей, но при этом очень полезен для общего представления о насыщенности воды органическими соединениями.

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По наличию тех или иных азотсодержащих соединений (аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-ионы) судят о времени загрязнения воды. Именно они определяют уровень биопродуктивности водных объектов, чем предопределяют качество воды.

Ионы аммония – соединения - индикаторы, которые свидетельствуют о свежем загрязнении воды. Ион аммония появляется в воде в результате растворения в ней аммиака – продукта разложения органических нитрогеносодержащих веществ. Это неустойчивое соединение быстро окисляется до нитритов и нитратов. Следует заметить, что содержание аммиака в природных водах всегда присутствует в незначительных концентрациях как обязательный компонент. Высокое содержание аммонийного азота в водоемах приводит к отравлению гидробионтов, поскольку свободный аммиак является для них сильным ядом. Отравление происходит из-за неспособность рыбы освободиться от избытка аммония, который накапливается во время обмена азота. Аммиак обладает сильным токсичным действием на организм человека.

Известно, что среди большого количества гидрохимических показателей, достаточной информативностью относительно загрязнения природных вод обладают нитрит-ионы.

Обычно, концентрация нитритов в природных водах очень незначительная. Повышенное содержание этих ионов свидетельствует об интенсивном разложении органических веществ, поступивших со сточными водами. Нитриты – соединения неконсервативные, быстро окисляются растворенным в воде кислородом до нитратов, их концентрация выравнивается и достигает естественного фона.

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Наименее устойчивым соединением является нитритный азот. Это – промежуточный продукт биохимического окисления аммиака или восстановления нитратов. Присутствие в воде нитритов в большой количестве свидетельствует о фекальном загрязнении воды, потенциальную токсичность ее и канцерогенность, поскольку нитриты легко трансформируются в нитрозоамины – канцерогенные соединения.

Нитраты – это хорошо растворенные в воде соли азотной кислоты. Высокое их содержание в воде свидетельствует о загрязнении поверхностных вод (сточные воды с территории животноводческих ферм, выгульных площадок для животных, смывание дождевой водой азотных удобрений с сельскохозяйственных полей и т. д).

Фосфор – важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий развитие продуктивности водоемов. Поэтому поступление избытка соединений фосфора приводит к резкому неконтролируемому приросту растительной биомассы водного объекта (это особенно характерно для стоячих и малопроточных водоемов). Происходит изменение трофического статуса водоема, сопровождающееся перестройкой всего водного сообщества и главное – до преобладания гнилостных процессов (и, соответственно, возрастанию мутности, солености, концентрации бактерий).

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Содержание соединений фосфора подвержено сезонным колебаниям, поскольку оно зависит от соотношения интенсивности процессов фотосинтеза и биохимического окисления органических веществ. Минимальные концентрации фосфатов в поверхностных водах наблюдаются обычно весной и летом, максимальные – осенью и зимой.

Основная экологическая опасность фосфатов для поверхностных источников – это эвтрофикация (усиленное питание) водоемов. Происходит бурное цветение воды, массовое разрастание планктона и других микроорганизмов.

Антразин, симазин – гербициды.

Взвешенные (твердые) вещества – присутствуют в природных водах, состоят из частиц глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, различных микроорганизмов. Взвешенные вещества влияют на прозрачность воды и на проникновение в нее света, на температуру, состав растворимых компонентов поверхностных вод, адсорбцию токсичных веществ, а также на состав и распределение отложений и на скорость осадкообразования.

Сульфаты: значительные колебания содержания сульфатов в воде дают основания предположить загрязнение воды органическими веществами, например, отходами животного происхождения.

Хлориды: наличие высокого содержания хлоридов свидетельствует о загрязнении воды хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами.

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Растворенный в воде кислород: используется гидробионтами для дыхания и окисления органических веществ. Низкая концентрация растворенного кислорода негативно влияет на биохимические и экологические процессы в водном объекте. Концентрация кислорода в поверхностных слоях выше, чем в глубинных за счет усиленной поверхностной аэрации и интенсивного прохождения процессов фотосинтеза.

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ): неорганические и органические вещества, способные образовывать пену на поверхности воды. К этим веществам относят моющие, увлажняющие, эмульгирующие, дезинфицирующие и другие препараты. СПАВ поступают в поверхностные воды с бытовыми сбросами сточных вод, сбросами сточных вод нефтяной и текстильной промышленности. Наличие СПАВ в воде приводит к интенсивному развитию микрофлоры.

Фитопланктон: наиболее точно определяет совокупность организмов в водоеме. Массовое развитие водорослей приводит к ухудшению качества воды, ее "цветению".

Почему важен мониторинг

Из материала мониторинга можно делать вывод не только о том, является ли вода загрязненной, но и видеть, как меняется каждый показатель за рассматриваемые периоды, отметила Надежда Гроза.

Плюсом является также указание географических координат отобранных проб, благодаря которым, можно легко найти точку отбора не только в онлайн-картах, но и на местности.

Но есть и рекомендация – желательно было бы указать нормативные значения указанных показателей, потому что человеку, который никогда не работал с нормативными документами в этой сфере, цифры мало о чем говорят. А если бы была указана норма, то это было бы более информативно.

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