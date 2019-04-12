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      Грязные методы президентской кампании-2019: какие технологии используют кандидаты

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      Во второй тур президентских выборов в Украине прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

      По количеству примененных грязных технологий кампания перед президентскими выборами в 2019 году, наверное, уже установила рекорд.

      Читайте также: Как "телефонные дебаты" между Порошенко и Зеленским повлияют на избирателей: мнение эксперта

      Под зданием Верховной Рады 12 апреля появились баннеры с надписью "Выбирай: порох или кокс". Наклейки с таким содержанием видели по всему Киеву.

      Банери під парламентом
      Такие баннеры активисты развернули под Верховной Радой

      А на Telegram-канале "Европейское будущее Украины", связанном со штабом Порошенко, опубликовали видеоролик, на котором Зеленского якобы сбивает грузовик. После этого на видео появляется изображение дорожки из кокаина.

      Страницу Facebook, где видеоролик опубликовали впервые, удалили. Официально же в штабе Порошенко заявили, что администратор просто перепостил видео.


      Журналисты 24 канала пообщались с представителями штаба Порошенко

      Нацполиция квалифицировала ролик как угрозу общественному деятелю. А уже 12 апреля в другой группе в соцсети, которая не связана со штабом Порошенко, появилось видео, где Зеленский жив, но "под кайфом". В то же время, благосклонные к Порошенко политологи, открыто обливают Зеленского грязью и при каждом удобном случае называют политика наркоманом.

      А еще несколько дней назад штаб действующего президента разместил баннеры с контекстом "или Порошенко, или Путин". После массовых возмущений лицо президента страны-агрессора на билбордах по всей стране в штабе кандидата решили их снять. И сказали, мол, их неправильно поняли.

      Сам лидер президентской гонки Зеленский вместо того, чтобы отвечать на вопросы, которые беспокоят общество, играет роль оскорбленного и требует извинений. А в эфире программы телеканала, на котором он работает, кандидат вообще нахамил своему конкуренту и действующему президенту Порошенко.

      Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко поспорили в прямом эфире канала "1+1". Порошенко пришел в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку.

      Зеленский отметил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, оба кандидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с большой радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

      Генеральный директор группы "1+1 media" принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

      Такое поведение возмутило многих, даже Юлия Тимошенко взяла на себя роль арбитра. Она записала видеообращение к политикам, в котором призвала их оставаться людьми и не осквернять статус должности Президента.

      В то же время, другие парламентарии считают, что такое поведение Зеленского – это еще одна предвыборная технология, придуманная не в Украине. Именно с такой технологией президент США Дональд Трамп вопреки прогнозам победил сдержанную Хиллари Клинтон. Кроме него такими методами воспользовался и президент Бразилии Жаир Болсонару.

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      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Петр Порошенко Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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