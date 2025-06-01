На железной дороге под Мелитополем произошел взрыв: подорван военный поезд захватчиков

Ночью 31 мая на железнодорожном участке возле временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района в Запорожье произошел взрыв. Был взорван военный поезд оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Грохот на железной дороге под Мелитополем

Так, ночью 31 мая был взорван военный "товарняк" захватчиков. Он двигался в сторону временно оккупированного Крыма.

В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос,

– поделились деталями разведчики.

В пресс-службе ГУР подчеркнули, что ключевая "логистическая артерия" российских вояк на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

В разведывательном ведомстве рассказали, что после грохота на железной дороге россияне объявили "план-перехват". Так, населенными пунктами рыщут патрули росгвардии. Также происходят проверки на блок-постах – особенно придирчивы ко всем, кто въезжает или выезжает.



"Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", – резюмировали в ГУР.

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Напомним, что благодаря искусным действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2". Этот зенитно-ракетный комплекс стоит около 25 миллионов долларов.