На железной дороге под Мелитополем произошел взрыв: подорван военный поезд захватчиков
- Ночью 31 мая вблизи временно оккупированной Акимовки Мелитопольского района в Запорожье взорвали военный поезд россиян, двигавшийся в сторону Крыма.
- В ГУР рассказали, что из-за взрыва поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.
Ночью 31 мая на железнодорожном участке возле временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района в Запорожье произошел взрыв. Был взорван военный поезд оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
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Грохот на железной дороге под Мелитополем
Так, ночью 31 мая был взорван военный "товарняк" захватчиков. Он двигался в сторону временно оккупированного Крыма.
В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос,
– поделились деталями разведчики.
В пресс-службе ГУР подчеркнули, что ключевая "логистическая артерия" российских вояк на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.
В разведывательном ведомстве рассказали, что после грохота на железной дороге россияне объявили "план-перехват". Так, населенными пунктами рыщут патрули росгвардии. Также происходят проверки на блок-постах – особенно придирчивы ко всем, кто въезжает или выезжает.
"Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", – резюмировали в ГУР.
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Напомним, что благодаря искусным действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2". Этот зенитно-ракетный комплекс стоит около 25 миллионов долларов.