"Сбили" ракеты комплекса "Гром-2", которого нет на вооружении: реакция Генштаба на вбросы России

Россияне постоянно заявляют, что уничтожают ракеты "Гром-2" и даже места, где их производят. Однако официально комплексы находятся в стадии разработки.

Об этом рассказал начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов.

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Баранов отметил, что Украина совершенствует оперативно-тактический ракетный комплекс дальнего действия "Гром-2" (Сапсан).

Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть чувствуют его действие на себе,

– заявил военный.

Также он рассказал, что Силы обороны уничтожают в 5 раз больше вражеской техники, чем теряют своей.

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Особенности ОТРК "Гром-2"

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что над разработкой ракетного комплекса "Гром-2", который также известен как ОТРК "Сапсан", работало конструкторское бюро "Южное"

По его словам, баллистические ракеты в комплекс "Гром-2" могли бы стать альтернативой американским дальнобойным ATACMS, которые Украина просила у США.

Такой ракетный комплекс мог стать стратегическим оружием Украины. Особенно учитывая желание Украины иметь ракеты большей дальности, чем 280 километров, и возможности технической реализации этих желаний,

– сказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

Начиная с 2014 года, Украина не вкладывала в разработку комплекса вообще никаких средств. Чмут отметил, что этот проект реализовывался на средства Саудовской Аравии, для которой изготовили 2 самоходные пусковые установки и ряд проектной документации.

"Все это передали Саудовской Аравии, после реализации соглашения дальнейшее развитие проекта остановлено", – сказал руководитель "Вернись живым".

По его словам, только в бюджете на 2022 год государство наконец-то заложило достаточно значительные средства на создание оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в нескольких исполнениях. Однако из-за начала полномасштабной российской агрессии против Украины говорить о сроках завершения проекта пока сложно.