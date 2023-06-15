Гросси прибыл на Запорожскую АЭС: какова цель визита гендиректора МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на Запорожскую АЭС, оккупированную россиянами. Гросси приехал на ЗАЭС после того, как Россия взорвала Каховскую ГЭС.
Это третий визит Гросси на ЗАЭС с сентября 2022 года. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что после нынешней проверки станции там останется работать "усиленная команда" агентства.
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Гросси приехал, чтобы оценить состояние ЗАЭС
Гросси анонсировал свою поездку на ЗАЭС 12 июня. Он сообщил, что в его планах оценить ситуацию на ЗАЭС.
Накануне Гросси встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что проведет на Запорожской станции несколько часов, осуществит ротацию и оставит свою команду из 4 человек.
Украина перестала получать информацию о радиационном состоянии на ЗАЭС
Россия приостановила автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. Эту информацию в ручном режиме теперь передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).
В Украине заявили о нарушении требований ядерной и радиационной безопасности России.
Исполняющий обязанности главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Олег Кориков подчеркнул, что таким образом постепенно разрушаются принципы безопасности на станции, и исправить ситуацию можно только в случае деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.Важно. Украинский персонал Запорожской АЭС не может перевести энергоблок №5 в состояние "холодная остановка", как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года, из-за препятствования со стороны российских оккупантов.
Кратко о ситуации на ЗАЭС
- После теракта России на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже так называемой "мертвой точки". Вследствие этого воду больше нельзя брать для ЗАЭС.
- Из-за того, что ЗАЭС оккупирована Россией, Украина не может контролировать процессы на станции. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у ЗАЭС двойная система охлаждения, поэтому без воды из Каховской ГЭС она сможет просуществовать несколько месяцев.
- Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. По его словам, мер по охлаждению сейчас достаточно.