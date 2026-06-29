На Волыни в результате удара молнии пострадали сразу 7 человек: среди них – дети

В Волынской области 29 июня в результате удара молнии пострадали 7 человек. Среди них были также дети.

Об этом сообщает полиция Волыни.

К теме Дождь затопил метро, а шквалы повалили деревья и вызвали пыльную бурю: кадры непогоды из Киева

Каковы последствия удара молнии на Волыни?

Полицейские рассказали, что удар молнии произошел 29 июня возле водоема в селе Озеро, в Киверцовском районе.

В результате 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние,

– сообщили в полиции.

На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, пострадавших госпитализировали. Полицейские помогали переносить людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия.



Также наряды работали в Луцком и Ковельском районах, где в результате непогоды были повреждены помещения и транспортные средства.

Каких правил поведения следует придерживаться во время непогоды?

В полиции призвали граждан быть более осторожными во время непогоды.

По возможности воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений,

– заявили правоохранители.

Кроме того:

в случае нахождения возле водоемов немедленно покиньте берег и найдите безопасное укрытие.

Водителям следует соблюдать безопасную скорость, дистанцию и учитывать сложные погодные условия.

В случае чрезвычайных ситуаций или если вам нужна помощь – звоните по номеру 102.

Напомним, 29 июня молния поразила 6-летнюю девочку во Львове. Ребенка госпитализировали, она находится под наблюдением врачей в реанимации.