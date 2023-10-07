"Российская ракета разорвала людей": тела 4 жертв в Грозе до сих пор не удалось идентифицировать

Днем 5 октября российские военные нанесли ракетный удар по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. В результате теракта погибли 52 человека. Тела четырех жертв еще не удалось идентифицировать.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области. В настоящее время идентифицировали тела 48 погибших.

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Идентификация тел погибших продолжается

Четыре тела жертв террористического удара россиян еще не идентифицировали.

Сергей Болвинов отметил, что специалисты продолжают работу. Уже отобрали и разработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".

Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов – тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам,

– подчеркнул начальник следственного управления.

выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

На месте удара нашли еще фрагменты тела