Пока идет одно прощание, начинаются еще два: в Грозе хоронят жертв террора России

Родные продолжают хоронить погибших в результате теракта в селе Гроза Харьковской области. Армия России 5 октября нанесла ракетный удар по магазину и кафе, в котором проходили поминки.

Число погибших в Грозе уже достигла 53 человек, к сожалению, цифра может увеличиться. ДНК-экспертизы длятся 5-е сутки. До сих пор 5 человек считаются пропавшими без вести. Известно, что эти люди точно находились в кафе во время удара. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что ни одного действующего военного в селе не было.

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За день похоронили более десятка жертв атаки

10 октября простились с Денисом Козырем – сыном военного, на перезахоронение которого 5 октября и собрались родные и знакомые. Только в этой семье погибли 2 десятка человек. Денис из-за тяжелого ранения демобилизовался из ВСУ более полугода назад. 24-летнего Дениса, его жену Нину, которой только должно было исполниться 21, и ее мать Людмилу Чегодаеву похоронили рядом.

Это человек, с которым я общалась 48 раз в день, это была и подруга, и сестра, и кусок сердца. Я не знаю, как теперь без нее жить. Нина и Денис только что поженились,

– рассказала родственница убитой Людмилы Чегодаевой.

В семье Козырей и их родные самая молодая жертва – 8-летний мальчик, самой старшей убитой было 70. Могилы многих членов этой семьи будут рядом. Похоронить всех в один день не смогли, потому что не все тела до сих пор удалось опознать.

Пока идет одно прощание на грозовском кладбище начинаются еще два. В течение 10 октября отдали земле более десяти жертв ракетной атаки армии России.

В Грозе хоронят погибших в результате ракетного удара 5 октября / Фото: 24 Канал

50-летнюю Светлану Осипову прячет муж и родня. Женщина помогала готовить поминальный обед. Из-под развалин кафе ее откапывал муж.

"Сергей сразу прибежал. Он был в 300 метрах от поминок. На поминальный обед не пошел, сказал, что не очень знает этих людей. Света была в кафе на работе. Она накрывала на стол. Когда бахнуло, Сергея взрывной волной сбило с ног. Он сразу побежал туда и нашел тело", – сказал Анатолий – родственник убитой Светланы Осиповой.

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