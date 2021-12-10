Грозит до 2 лет ограничения свободы, – Новиков о незадекларированном состоянии Медведчука

В НАПК проверили декларацию Виктора Медведчука и обнаружили в ней ложь на рекордную сумму. Теперь народному депутату грозит наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель НАПК Александр Новиков. Он объяснил, почему нардепу грозит лишь ограничение свободы, а не ее лишение.

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"Ему грозит до 2 лет ограничения свободы, поскольку на тот момент еще не предусматривалось лишение свободы", – подчеркнул Новиков. На вопрос ведущей, говорится ли об олигархе Викторе Медведчуке, Новиков подтвердил, что да.

Напомним, что в июне Рада приняла закон, предусматривающий более жесткое наказание – до 2 лет тюрьмы. Однако его смогут применять к декларациям, которые нардепы будут подавать за 2021 год.

Незаконное обогащение чиновников

По словам Новикова, в Украине уже зафиксировали 700 случаев незаконного обогащения, а также 1,5 тысячи необоснованных активов. Эти все кейсы сейчас проверяют, а впоследствии их передадут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро или Нацполицию.

Только в течение 2021 года в Украине в Реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения, внесли 4 народных депутатов. В том числе и Виктора Медведчука.

Наказание Виктору Медведчуку: главные новости

Относительно Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко в феврале ввели санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение Медведчуку, а также его соратнику Тарасу Козаку. Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

13 мая суд избрал пророссийскому политику меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Впоследствии его продолжили.

Офис генпрокурора завершил расследование в отношении предполагаемой госизмены Медведчука еще в августе. Материалы дела открыли его адвокатам.