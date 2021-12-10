Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова НАЗК Олександр Новіков. Він пояснив, чому нардепу загрожує лише обмеження волі, а не її позбавлення.

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"Йому загрожує до 2 років обмеження волі, оскільки на той момент ще не передбачав позбавлення волі", – наголосив Новіков. На запитання ведучої, чи мовиться про олігарха Віктора Медведчука, Новіков підтвердив, що так.

Нагадаємо, що у червні Рада ухвалила закон, що передбачає жорсткіше покарання – до 2 років в'язниці. Однак його зможуть застосовувати до декларацій, які нардепи подаватимуть за 2021 рік.

Незаконне збагачення посадовців

За словами Новікова, в Україні вже зафіксували 700 випадків незаконного збагачення, а також 1,5 тисячі необґрунтованих активів. Ці всі кейси наразі перевіряють, а згодом їх передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро або Нацполіції.

Лише протягом 2021 року в Україні до Реєстру осіб, що вчинили пов'язані з корупцією правопорушення, внесли 4 народних депутатів. Зокрема й Віктора Медведчука.

Зверніть увагу! Новіков нагадав, що 8 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевіряти декларацію нардепа й виявило брехню на загальну суму в понад 73 мільйонів.

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