На Киевщину пришла первая в году гроза: синоптики предупредили и киевлян о ночных опасностях
- В Киевской области началась первая гроза в 2025 году.
- На столицу также надвигается гроза.
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. Впрочем, на Киевщине уже началась гроза – первая в 2025 году.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра. Напомним, что 13 марта в Киеве несколько часов шел дождь.
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Киев еще ждет гроза, а в области она уже идет
Синоптики предупредили, что объявлен І уровень опасности, то есть желтый.
В ближайший час с сохранением ночью 14 марта грозы,
– написали в гидрометцентре в 20:30.
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Что такое желтый уровень опасности
Считается, что такие условия создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса. По крайней мере так говорится в Руководстве по метеорологическому прогнозированию.
Во время желтого уровня опасности дождь значительный. Он может идти менее 12 часов, но уровень осадков может достигать 15 – 49 миллиметров.
Правила поведения во время грозы
- Дома закройте все окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняка. Не пользуйтесь электрическими приборами.
- Не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями.
- Не прячьтесь от ливня под деревом, избегайте металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
- В лесу не прячьтесь от грозы на возвышении. Не бегайте и держитесь места, где низкие деревья, – лучше там, где растут ива, клен и кусты.
- В поле найдите углубление в земле и присядьте там. Не открывайте зонтик, чтобы не притянуть разряд молнии.
- Не купайтесь. Если вы в лодке – как можно быстрее доберитесь до берега.
- Выключите мобильный, чтобы он не притянул молнию.
Во время грозы легко перепутать раскаты грома со взрывами или работой ПВО. Чтобы понять, в Киеве сейчас гром или взрывы, – смотрите интерактивную карту тревог.
Где сейчас тревога в Украине
На пятницу, 14 марта, прогноз погоды также обещает дожди.