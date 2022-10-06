Россияне хотели завербовать пленных защитников, чтобы "уничтожать" США

Россияне стремились завербовать украинских защитников Мариуполя, которые в мае вышли из "Азовстали". В планах Кремля было втянуть украинских военных в "войну" против США и Запада.

Об этом на брифинге рассказал начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан "Тавр" Кротевич. По его словам, защитников полка Дениса Прокопенко пытались вербовать представители российского ГРУ.

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Он рассказал, что в ГРУ хотели завербовать полк защитников Мариуполя как подразделение, чтобы "вместе уничтожать Запад и США". "Тавр" отметил, что у украинских воинов было единодушное мнение.

Они (русские – 24 канал) – наши враги. Мы – украинские военные. Украина – наша родина,

– сказал он.

Кроме того, Кротевич призвал воздержаться от вопросов о российском плену. "Тавр" пояснил, что разглашение информации относительно российского плена может навредить тем, кто до сих пор там находится.

Как известно, в плену оккупантов оказалось более 2 тысяч воинов из "Азовстали". С мая произошло только два обмена, из-за чего в плену до сих пор находится значительная часть наших защитников.

"Тавр" подчеркнул, что Россия – это не та страна, которая обратит внимание на общественный резонанс. Он отметил, что публичная огласка может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу по освобождению.

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